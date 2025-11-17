«Газпром» занялся технической документацией для «Силы Сибири-2»

FT: «Газпром» перешел к подготовке технической документации для «Силы Сибири-2»

Специалисты «Газпрома» приступили к подготовке технической документации для строительства газопровода «Сила Сибири-2» в Китай, контракт на который до сих пор не подписан. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Financial Times (FT).

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что предварительное проектирование маршрута, для которого нужны «сотни томов» документов, обходится очень дорого. Полностью на такие работы может уйти от 5 до 10 процентов общей стоимости проекта, который глава «Газпрома» Алексей Миллер осенью называл самым дорогим в мире из связанных с газом.

К настоящему времени российские чиновники заявляли только о подписании с китайской стороной «юридически обязывающего» меморандума, не раскрывая деталей документа. При этом в Китае уже много лет не комментируют переговоры и не упоминают «Силу Сибири-2» в качестве возможного источника получения природного газа.

Как говорится в материале, начало подготовки техдокументации можно объяснить двумя причинами: либо в компании полностью уверены, что контракт на строительство подпишут, либо проектные подразделения необходимо чем-то занять или распустить из-за отсутствия задач.

Конечная стоимость проекта может дойти до 30 миллиардов долларов, хотя возможна и некоторая экономия. Однако проблема заключается в том, что Китай хочет получать газ по низким ценам и не намерен участвовать в финансировании строительства, что делает проект убыточным для «Газпрома». По оценкам источников ряда СМИ, этот вопрос является ключевым разногласием сторон, и продвинуться по нему не получается.

В то же время отдельные эксперты указывают, что фактически часть маршрута «Силы Сибири-2» необходима «Газпрому» для выполнения контракта по «Силе Сибири» с помощью соединения труб. В противном случае добычи на месторождениях, которая обеспечивает маршрут, может оказаться недостаточно для поставок 38 миллиардов кубометров в год.

