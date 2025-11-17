Губернатор показал кадры разрушений после атак ВСУ на российский регион

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал кадры разрушений после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. Пост он опубликовал в своем Telegram-канале.
«Село Глотово подверглось артиллерийскому обстрелу, в результате чего в частном доме повреждены стены. Также повреждены надворные постройки. Также повреждены надворные постройки», — написал он.
Дрон ВСУ ударил по селу Мощеное. Там повреждения получил припаркованный легковой автомобиль. Еще в одном населенном пункте — селе Головино — из-за падения обломком сбитого БПЛА в частном доме оказались выбиты окна и повреждена кровля.
В ночь на 17 ноября в небе над Россией было сбито 36 украинских дронов — над Брянской, Тамбовской, Ульяновской, Воронежской, Орловской, Нижегородской и Тульской областями.