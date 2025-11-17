Губернатор показал кадры разрушений после атак ВСУ на российский регион

Гладков показал кадры разрушений после атак ВСУ на Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал кадры разрушений после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. Пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Село Глотово подверглось артиллерийскому обстрелу, в результате чего в частном доме повреждены стены. Также повреждены надворные постройки. Также повреждены надворные постройки», — написал он.

Дрон ВСУ ударил по селу Мощеное. Там повреждения получил припаркованный легковой автомобиль. Еще в одном населенном пункте — селе Головино — из-за падения обломком сбитого БПЛА в частном доме оказались выбиты окна и повреждена кровля.

В ночь на 17 ноября в небе над Россией было сбито 36 украинских дронов — над Брянской, Тамбовской, Ульяновской, Воронежской, Орловской, Нижегородской и Тульской областями.