Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:16, 17 ноября 2025Россия

Губернатор показал кадры разрушений после атак ВСУ на российский регион

Гладков показал кадры разрушений после атак ВСУ на Белгородскую область
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал кадры разрушений после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. Пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Село Глотово подверглось артиллерийскому обстрелу, в результате чего в частном доме повреждены стены. Также повреждены надворные постройки. Также повреждены надворные постройки», — написал он.

Дрон ВСУ ударил по селу Мощеное. Там повреждения получил припаркованный легковой автомобиль. Еще в одном населенном пункте — селе Головино — из-за падения обломком сбитого БПЛА в частном доме оказались выбиты окна и повреждена кровля.

В ночь на 17 ноября в небе над Россией было сбито 36 украинских дронов — над Брянской, Тамбовской, Ульяновской, Воронежской, Орловской, Нижегородской и Тульской областями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Явно идет политическая борьба». Секретаря СНБО Украины обвинили в бегстве и нежелании возвращаться в страну

    Россиянам начали продавать половинки елок

    25-летнего мужчину арестовали на Шри-Ланке за домогательства к туристке

    Российские «Ланцеты» применили четыре тысячи раз в зоне СВО

    В Конго загорелся самолет с министром

    В Европе заявили о катастрофической нехватке солдат ВСУ

    США назвали дату заключения сделки с Китаем по редкоземельным металлам

    Зеленский обсудил с Макроном сотрудничество в одной сфере

    Россиянам назвали способы удалить информацию о себе из интернета

    Во Франции решили снять охрану с российских дипломатов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости