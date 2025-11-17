Иностранные наемники сложили оружие в Орестополе Днепропетровской области

Иностранные наемники сдались российским военным в Орестополе Днепропетровской области. Об этом ТАСС сообщил командир штурмовой группы 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Тима.

«Кто смог сбежать — они сбежали, кто не смог — добровольно сложили оружие», — отметил он. Сдавшиеся наемники объяснили, что хотели получить деньги за участие в сражениях.

Помимо этого, рассказал Тима, перед боевыми задачами у иностранцев забирают документы. Из обозначительных признаков у них остаются только шевроны.

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы России уничтожили около десяти иностранных наемников у Купянска Харьковской области.

