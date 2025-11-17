Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:11, 17 ноября 2025Бывший СССР

Иностранные наемники сложили оружие в Днепропетровской области

Иностранные наемники сложили оружие в Орестополе Днепропетровской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Иностранные наемники сдались российским военным в Орестополе Днепропетровской области. Об этом ТАСС сообщил командир штурмовой группы 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Тима.

«Кто смог сбежать — они сбежали, кто не смог — добровольно сложили оружие», — отметил он. Сдавшиеся наемники объяснили, что хотели получить деньги за участие в сражениях.

Помимо этого, рассказал Тима, перед боевыми задачами у иностранцев забирают документы. Из обозначительных признаков у них остаются только шевроны.

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы России уничтожили около десяти иностранных наемников у Купянска Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Начиналось красиво, а провалилось позорно». Российские бойцы отбили атаку элитного спецназа ВСУ. Как это было?

    Мать призналась в убийстве ребенка в Подмосковье

    Россиянка отдохнула на курорте богачей и заразилась смертельно опасной лихорадкой

    В Германии допустили восстановление отношений с Россией при одном условии

    Военный аналитик из США съездил в зону СВО и поделился наблюдениями о современных боях

    Реакция солдата СВО на выбитый в бою глаз попала на видео

    Трамп сделал новое заявление о связях с Эпштейном и упомянул Россию

    В ДНР рассказали о бегстве ВСУ из Гуляйполя

    Мать найденного в московском пруду мальчика прокомментировала причастность к расправе

    Женщина выиграла в казино 10 миллионов рублей и потеряла дом и мужа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости