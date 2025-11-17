Иностранный гражданин получил срок за фотографии российских самолетов

В Хабаровском крае мужчину приговорили к 21 году за шпионаж

В Хабаровском крае мужчину приговорили к 21 году за шпионаж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статьям 276 («Шпионаж»), 30, 205 («Приготовление к террористическому акту») и 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ.

Как установил суд, в феврале 2022 года 41-летний гражданин Украины через интернет установил контакт с представителями иностранной разведки и по их заданию сделал фотографии самолетов с указанием мест их размещения, после чего отправил материалы.

Мужчина также готовился к поджогам машин военнослужащих, которые принимали участие в СВО, но довести преступный умысел до конца не смог. Его противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники ФСБ.

Суд приговорил его к 21 году колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что еще одного украинского шпиона осудили в Херсонской области.