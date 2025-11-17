Измаил подвергся массированной атаке дронов

Шарий: Измаил в Одесской области оказался под массированной атакой дронов

Город Измаил в Одесской области оказался под массированной атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в Telegram-канале сообщил блогер Анатолий Шарий.

По его словам, жители увидели в небе зарево, уже начались перебои с электричеством. «Количество дронов на Измаил увеличилось до 20. В городе один за другим слышны взрывы», — сообщил блогер.

Ранее стало известно, что в Одессе раздался взрыв. Другие подробности случившегося не приводились.

11 ноября в Одессе были зафиксированы мощные взрывы в районе объектов энергетики и портовой инфраструктуры. Момент удара попал на видео.