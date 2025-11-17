Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:52, 17 ноября 2025Бывший СССР

Измаил подвергся массированной атаке дронов

Шарий: Измаил в Одесской области оказался под массированной атакой дронов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jason Lee / Reuters

Город Измаил в Одесской области оказался под массированной атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в Telegram-канале сообщил блогер Анатолий Шарий.

По его словам, жители увидели в небе зарево, уже начались перебои с электричеством. «Количество дронов на Измаил увеличилось до 20. В городе один за другим слышны взрывы», — сообщил блогер.

Ранее стало известно, что в Одессе раздался взрыв. Другие подробности случившегося не приводились.

11 ноября в Одессе были зафиксированы мощные взрывы в районе объектов энергетики и портовой инфраструктуры. Момент удара попал на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве нашли отрезанную голову шестилетнего ребенка. Улики указывают на «путешествующую между мирами» мать-наркоманку

    Журналист сообщил о срыве плана Зеленского из-за коррупционного скандала

    Экс-премьер Украины предрек «последние полгода» для Зеленского

    74-летний ресторатор расправился с 29-летней сожительницей

    Измаил подвергся массированной атаке дронов

    Уровень бедности в России изменился

    В Госдуме предложили заморозить цены на бензин

    Орбан отреагировал на сравнение его с «троянским конем» Путина

    В Британии заявили о давлении на Зеленского перед встречей с Макроном

    Ночную борьбу мобильных огневых групп с дронами ВСУ показали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости