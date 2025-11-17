Ценности
18:08, 17 ноября 2025

Карди Би похвасталась фигурой в мини-юбке спустя три дня после родов

Рэперша Карди Би похвасталась фигурой в мини-юбке спустя три дня после родов
Екатерина Ештокина

Кадр: @iamcardib

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би похвасталась фигурой в откровенном наряде спустя три дня после родов. Соответствующий образ она продемонстрировала в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя рэперша предстала перед камерой в черном костюме, состоящем из мини-юбки и укороченной куртки-бомбера Matter of Time за 2620 фунтов стерлингов (280,5 тысячи рублей). При этом последняя частично оголила ее живот.

В качестве обуви она выбрала сапоги без носка выше колена бренда Mowalola. Образ завершила черная шляпа, украшенная огромным бантом сзади.

Ранее в ноябре беременная Карди Би сняла парик на камеру и сделала неожиданное признание. Рэперша предстала перед фанатами в частично оголяющей грудь белой майке и с длинным ожерельем на шее.

