Беременная Карди Би сняла парик на камеру и сделала неожиданное признание

Беременная рэперша Карди Би призналась на камеру, что не мыла голову три месяца
Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би сняла парик на камеру и сделала неожиданное признание. На соответствующий прямой эфир в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратило внимание издание Page Six.

Беременная рэперша предстала перед фанатами в частично оголяющей грудь белой майке и с длинным ожерельем на шее. Кроме того, она не стала надевать на голову парик, заявив, что у нее возникли проблемы с гигиеной. «Я не мыла голову уже два месяца. На самом деле я лгу, наверное, месяца три, я не знаю, черт возьми. Возможно у меня уже появились яйца комаров и тараканов», — призналась она, указав на свою голову.

Пользователи сети прокомментировали заявление знаменитости. «Меня сейчас стошнит», «Представьте себе запах», «Я мою голову пару раз в неделю. Разве она не чешется, если этого не делать?», «Хорошо, но кто спрашивал эту информацию?» — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Карди Би снялась в платье с дырами.

