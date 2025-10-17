Ценности
04:00, 17 октября 2025

Беременная рэперша Карди Би снялась в платье с дырами

Беременная американская рэперша Карди Би снялась в бордовом платье с дырами
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @iamcardib

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би снялась в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя беременная рэперша предстала на размещенных кадрах в бордовом облегающем платье на тонких бретелях и с многочисленными дырами.

При этом звезда продемонстрировала фигуру с округлившимся животом. В то же время она распустила волосы и отказалась от обуви.

В сентябре Карди Би объяснила тягу к пластическим операциям. Рэперша рассказывала, что ее тело всегда находилось в центре внимания публики. При этом она сравнивала свое тело с париком, который она может с легкостью менять в зависимости от настроения и наличия денег.

