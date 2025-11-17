Курящих людей предупредили о проблемах со здоровьем у всех членов семьи

Врач Сантана: У детей из-за пассивного курения повышается риск развития астмы

Пульмонолог Альфредо Сантана предупредил курящих людей, что из-за их вредной привычки проблемы со здоровьем могут возникнуть у всех членов семьи. Его слова передает издание Metropoles.

«Пассивное курение может быть эквивалентно выкуриванию до 14 сигарет в день в зависимости от интенсивности воздействия. Дым содержит те же канцерогены, способные вызывать хроническое воспаление, изменения ДНК и легочную дисфункцию», — подчеркнул Сантана.

Наиболее уязвимыми к пассивному курению, по его словам, являются женщины, пожилые люди и дети. Что касается последних, у них повышается риск развития астмы, аллергии, бронхиолита, пневмонии и различных респираторных инфекций. Кроме того, у детей из-за пассивного курения увеличивается вероятность госпитализации при простуде и гриппе, дополнил врач.

Ранее онколог Суна Исакова рассказала, как снизить риск развития рака легких. Для этого, утверждает она, необходимо отказаться от электронных сигарет.