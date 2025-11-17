Мир
18:36, 17 ноября 2025

Лавров рассказал о новом саммите с участием России

Лавров: Саммит России и Индии пройдет в Нью-Дели через три недели
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Россия и Индия проведут двусторонний саммит через три недели в декабре. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Ваш визит как нельзя своевременен с точки зрения предстоящего уже через три недели, в следующем месяце российско-индийского саммита в индийской столице», — отметил дипломат, комментируя визит в Россию индийского коллеги Субраманьяма Джайшанкара.

12 ноября сообщалось, что президент России Владимир Путин посетит Индию 5 декабря.

Уточняется, что одной из целей визита Путина станет участие в Российско-индийском форуме, в рамках которого состоится серия панельных дискуссий, посвященных различным направлениям сотрудничества двух стран.

