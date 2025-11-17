Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:29, 17 ноября 2025Забота о себе

Людям с простудой предложили для ускорения выздоровления включить в меню шесть продуктов

Диетолог Галан: Киви и тыква укрепят иммунитет во время простуды
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Hananeko_Studio / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Наталия Галан заявила, что людям с простудой для ускорения выздоровления стоит на время изменить привычный рацион. Шесть продуктов, которые необходимо включить в ежедневное меню в период болезни, она назвала изданию El Periodico de España.

Галан предложила при ОРВИ есть больше чеснока. «Этот антибактериальный продукт обладает противокашлевыми, отхаркивающими и муколитическими свойствами, поэтому идеально подходит для борьбы с простудой», — пояснила она.

Аналогичными свойствами, утверждает врач, обладает и лук. В свою очередь, имбирь снимает заложенность носа, очищает дыхательные пути и разжижает мокроту. Благодаря киви, яйцам и тыкве можно укрепить иммунитет, что важно для борьбы с инфекциями, заключила специалистка.

Ранее Роспотребнадзор рассказал о симптомах пневмонии. В ведомстве отметили, что это заболевание можно заподозрить по повышенной потливости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Покаяние уже мало что значит». Лавров обвинил Германию в отходе от принципов Нюрнбергского процесса и шокировал немцев

    Орбан назвал ЕС главной угрозой

    В России предупредили о полной остановке грузовых авиаперевозок

    Фон дер Ляйен назвала год завершения конфликта на Украине

    «Большой, прекрасный Билл». В США обсуждают слухи о сексуальной связи Трампа и Клинтона. Как в этой истории нашли русский след?

    Макрон раскрыл детали исторического соглашения с Зеленским

    15-летнюю россиянку забрали из бара в больницу после трех шотов лимончелло

    Военкор опубликовал кадры Красноармейска после ожесточенных боев

    Россияне признались в чувстве счастья во время отпуска

    Описана обстановка в Красноармейске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости