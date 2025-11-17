Макрон назвал желаемый срок окончания конфликта на Украине

Макрон заявил, что надеется на окончание конфликта на Украине к 2027 году

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что надеется на окончание конфликта на Украине к 2027 году. Его слова приводит агентство Reuters.

«Я надеюсь, что мир будет достигнут до 2027 года. На мой взгляд, в последние месяцы был принят ряд судьбоносных решений, (...) которые многое изменили в том, что касается давления [на Россию]», — отметил французский лидер.

Одним из таких решений, подчеркнул Макрон, являются новые санкции США в отношении российских нефтедобывающих компаний. По его словам, каждая подобная мера, как и усиление поддержки Киева, приближает наступление устойчивого мира на Украине.

Ранее Министерство иностранных дел Франции выступило с заявлением, в котором обозначило намерение Парижа усилить давление на Москву после ударов по Украине в ночь на 14 ноября.