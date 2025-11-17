Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:15, 17 ноября 2025Мир

Макрон назвал желаемый срок окончания конфликта на Украине

Макрон заявил, что надеется на окончание конфликта на Украине к 2027 году
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что надеется на окончание конфликта на Украине к 2027 году. Его слова приводит агентство Reuters.

«Я надеюсь, что мир будет достигнут до 2027 года. На мой взгляд, в последние месяцы был принят ряд судьбоносных решений, (...) которые многое изменили в том, что касается давления [на Россию]», — отметил французский лидер.

Одним из таких решений, подчеркнул Макрон, являются новые санкции США в отношении российских нефтедобывающих компаний. По его словам, каждая подобная мера, как и усиление поддержки Киева, приближает наступление устойчивого мира на Украине.

Ранее Министерство иностранных дел Франции выступило с заявлением, в котором обозначило намерение Парижа усилить давление на Москву после ударов по Украине в ночь на 14 ноября.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Большой, прекрасный Билл». В США обсуждают слухи о сексуальной связи Трампа и Клинтона. Как в этой истории нашли русский след?

    В Госдуме предложили частично гасить ипотеку при рождении детей

    Умеров отказался возвращаться на Украину

    В Госдуме предложили меры к ряду семей после расправы матери над шестилетним сыном

    Эффективность российских «Панцирей» оценили

    В России отреагировали на вспышку лихорадки денге в Нигерии

    Европейская страна эвакуировала деревню из-за конфликта на Украине

    Раскрыто участие главы союза промышленников в российском регионе в многомиллионной афере

    Появились данные о суициде готовившего покушение на журналиста Соловьева

    Отлетевшая обшивка двигателя Superjet с десятками пассажиров на борту попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости