Макрон захотел послать мощный сигнал России

Макрон заявил, что финансовая поддержка Украины ЕС станет мощным сигналом России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Pool / Reuters

Усиление финансовой поддержки Украины станет мощным сигналом России со стороны Европы. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его слова приводит Le Parisien.

«Это станет мощным сигналом в поддержку Украины и в адрес России, которая не должна думать, что может рассчитывать на усталость Европы», — сказал французский лидер.

По его словам, Франция и другие страны Европейского союза (ЕС) полны решимости в тесном взаимодействии с США усилить санкционное давление на Россию, чтобы «ослабить ее способность продолжать боевые действия». Политик подчеркнул, что дальнейшие меры будут направлены в том числе на то, чтобы воспрепятствовать деятельности так называемого «теневого флота».

Ранее Макрон заявил, что надеется на окончание конфликта на Украине к 2027 году. По словам французского лидера, за последние месяцы был принят ряд судьбоносных решений, призванных усилить давление на Москву.

