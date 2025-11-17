Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:51, 17 ноября 2025Интернет и СМИ

Малышева рассказала анекдот мужчине с подозрением на рак

Врач Малышева рассказала анекдот мужчине с подозрением на рак простаты
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: 1tv.ru

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказала анекдот мужчине, у которого подозревают рак. Выпуск доступен на сайте канала.

Гостем передачи стал мужчина, который сдал анализ на содержание простатического специфического антигена (ПСА) и узнал, что этот показатель у него повышен. Герой программы добавил, что врачи отправили его на МРТ, и по результатам этого исследования сочли, что у мужчины есть подозрения на рак предстательной железы. Он добавил, что ему предложили взять биопсию, однако мужчина отказался, так как его ничего не беспокоит.

Малышева призвала гостя программы все же сдать этот анализ, так как на первых стадиях онкологическое заболевание протекает бессимптомно. Она также добавила, что рак простаты успешно лечится с помощью различных операций, после которых можно вести полноценную жизнь.

«Вспоминается анекдот. "Доктор, а я после операции буду играть на скрипке?" "Конечно, будете" "Вот здорово, а до операции не играл"», — заключила врач.

Ранее Малышева высмеяла болеющих мужчин. По ее мнению, они сильно драматизируют, когда у них поднимается температура тела.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Приняты судьбоносные решения». Макрон высказался об окончании конфликта на Украине и историческом соглашении с Зеленским

    В Кремле прокомментировали слова Писториуса о войне НАТО и России

    В Латвии допустили открытие границы с Белоруссией раньше срока

    Трампу предложили дерзкий сценарий для завершения конфликта на Украине

    Белла Хадид снялась с обнаженной грудью для рекламы бренда

    Во Франции потребовали отставки Макрона из-за сделки с Киевом

    Американская корпорация захотела купить активы «Лукойла»

    Десятки россиян эвакуировали из-за захватившего заложников мужчины

    Стало известно о сомнениях ЕС в победе Украины

    Мощный пожар в ТЦ в Белгородской области сняли крупным планом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости