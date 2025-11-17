Врач Малышева рассказала анекдот мужчине с подозрением на рак простаты

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказала анекдот мужчине, у которого подозревают рак. Выпуск доступен на сайте канала.

Гостем передачи стал мужчина, который сдал анализ на содержание простатического специфического антигена (ПСА) и узнал, что этот показатель у него повышен. Герой программы добавил, что врачи отправили его на МРТ, и по результатам этого исследования сочли, что у мужчины есть подозрения на рак предстательной железы. Он добавил, что ему предложили взять биопсию, однако мужчина отказался, так как его ничего не беспокоит.

Малышева призвала гостя программы все же сдать этот анализ, так как на первых стадиях онкологическое заболевание протекает бессимптомно. Она также добавила, что рак простаты успешно лечится с помощью различных операций, после которых можно вести полноценную жизнь.

«Вспоминается анекдот. "Доктор, а я после операции буду играть на скрипке?" "Конечно, будете" "Вот здорово, а до операции не играл"», — заключила врач.

Ранее Малышева высмеяла болеющих мужчин. По ее мнению, они сильно драматизируют, когда у них поднимается температура тела.