Медведчук высказался об одном провале Зеленского

Медведчук: Коррупционный скандал на Украине стал однозначным провалом Зеленского

Коррупционный скандал на Украине стал провалом президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук на платформе «Смотрим.ру».

«Коррупционный скандал (...) имеет несколько сценариев развития, но он однозначно показал провал Зеленского. (...) Зеленский после того, как стало понятно, что именно он руководил [попавшим в центр коррупционного скандала украинским бизнесменом, также известным как "кошелек" украинского лидера, Тимуром] Миндичем и его командой, лишился остатков всякой самостоятельности», — написал Медведчук.

Политик также выразил мнение, что из-за коррупционного скандала «кураторы Зеленского» должны будут либо поставить его под свой контроль, либо «снести».

Ранее Медведчук усомнился в способности президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине. Он подчеркнул, что перемирие или прекращение огня является ситуативным разрешением конфликта.