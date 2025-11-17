Медведев высказался о поставках истребителей Rafale на Украину

Медведев: Западные политики причастны к схеме с истребителями Rafale

Западные политики причастны к коррупционной схеме с французскими истребителями Rafale. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети X.

«Какую чушь будут нести европейские болваны вроде Микрона (президента Франции Эммануэля Макрона — прим. «Ленты.ру») и компании, когда коррумпированный наркоман в Киеве получит обвинение? "Мы ничего не знали" или "Нам нужно было помочь бедным украинцам", и прочий бред», — написал он.

По его мнению, европейские политики также приняли участие в коррупционной схеме с поставками самолетов на Украину.

17 ноября стало известно, что Владимир Зеленский и Макрон подписали «историческое соглашение» о поставках истребителей Rafale. Соглашение рассчитано на 10 лет и предполагает поставку 100 самолетов, а также другого вооружения.