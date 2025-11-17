Мир
Мерц объявил о конце старого миропорядка

SZ: Канцлер ФРГ Мерц заявил, что для Запада настал конец прежнего миропорядка
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Привычный западным странам прежний миропорядок пришел к концу, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Об этом глава немецкого правительства объявил на конференции, организованной газетой Süddeutsche Zeitung (SZ).

«Возник глубокий раскол в Атлантике, который ставит под сомнение многое», — сказал бундесканцлер.

По словам Мерца, под сомнение поставлено «почти все, что [на Западе] считали правильным и необходимым». Контуры нового мироустройства неясны, но их формирование возможно только с участием «наших европейских соседей», отметил глава немецкого правительства.

В 2024 году Мерц заявил, что после провозглашения экс-канцлером Олафом Шольцем Zeitenwend («смены эпох» — прим. «Ленты.ру») произошел провал правительства Германии.

