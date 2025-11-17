«Мисс Россия — 2024» вспомнила самую смешную историю с конкурса «Мисс Вселенная»

«Мисс Россия — 2024» Алексеева вспомнила о беде с туфлями на «Мисс Вселенная»

Обладательница титула «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева рассказала, что чуть не провалила дефиле в финале международного конкурса красоты из-за проблем с туфлями. Соответствующее видео она опубликовала в своем Telegram-канале.

В 2024 году Алексеева представляла Россию на конкурсе «Мисс Вселенная» и решила поделиться самой смешной, по ее словам, историей, связанной с ним. Девушка вспомнила, что за неделю до финала всем участницам выдали одинаковые туфли. Они были на высокой платформе и толстом каблуке.

Алексеева призналась, что не привыкла ходить в подобных туфлях. Для дефиле она всегда выбирала 10-сантиметровые тонкие шпильки. «Я считаю, что русской девушке такие каблуки больше подходят, потому что это более элегантно, более гармонично смотрится для нашей красоты», — объяснила она. Получив новые туфли, девушка решила потренироваться в них рядом с номером.

В момент репетиции Алексеева снимала себя на видео. На нем видно, что девушка не может ходить на такой платформе и постоянно падает. Она объяснила это тем, что туфли не подходили ей по размеру.

По этой причине Алексеева решила нарушить правила и на финале единственная вышла в собственной обуви. Перед ее дефиле организатор просил ее переобуться, но она просто сделала вид, будто не понимает английский. «В итоге прошлась я очень хорошо», — отметила Алексеева.

Ранее сообщалось, что победительница национального конкурса красоты «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева столкнулась с трудностями из-за попыток совмещать обучение в медицинском вузе со съемками и ведением соцсетей. Она призналась, что постоянно сталкивается с недосыпом из-за напряженного графика.

