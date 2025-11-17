Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:42, 17 ноября 2025Из жизни

«Мисс Россия — 2024» вспомнила самую смешную историю с конкурса «Мисс Вселенная»

«Мисс Россия — 2024» Алексеева вспомнила о беде с туфлями на «Мисс Вселенная»
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Обладательница титула «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева рассказала, что чуть не провалила дефиле в финале международного конкурса красоты из-за проблем с туфлями. Соответствующее видео она опубликовала в своем Telegram-канале.

В 2024 году Алексеева представляла Россию на конкурсе «Мисс Вселенная» и решила поделиться самой смешной, по ее словам, историей, связанной с ним. Девушка вспомнила, что за неделю до финала всем участницам выдали одинаковые туфли. Они были на высокой платформе и толстом каблуке.

Алексеева призналась, что не привыкла ходить в подобных туфлях. Для дефиле она всегда выбирала 10-сантиметровые тонкие шпильки. «Я считаю, что русской девушке такие каблуки больше подходят, потому что это более элегантно, более гармонично смотрится для нашей красоты», — объяснила она. Получив новые туфли, девушка решила потренироваться в них рядом с номером.

Материалы по теме:
Названа самая красивая девушка Земли. Она подозревает, что русский поэт Пушкин был одним из ее предков, и гордится этим
Названа самая красивая девушка Земли.Она подозревает, что русский поэт Пушкин был одним из ее предков, и гордится этим
5 ноября 2025
«Об нас вытерли ноги». Самые красивые девушки страны считают, что титул «Мисс Россия» достался не той. В чем причина скандала?
«Об нас вытерли ноги». Самые красивые девушки страны считают, что титул «Мисс Россия» достался не той. В чем причина скандала?
7 октября 2025
Стало известно имя новой самой красивой девушки страны. Кто она и какими достижениями смогла покорить жюри конкурса «Мисс Россия»?
Стало известно имя новой самой красивой девушки страны. Кто она и какими достижениями смогла покорить жюри конкурса «Мисс Россия»?
5 октября 2025

В момент репетиции Алексеева снимала себя на видео. На нем видно, что девушка не может ходить на такой платформе и постоянно падает. Она объяснила это тем, что туфли не подходили ей по размеру.

По этой причине Алексеева решила нарушить правила и на финале единственная вышла в собственной обуви. Перед ее дефиле организатор просил ее переобуться, но она просто сделала вид, будто не понимает английский. «В итоге прошлась я очень хорошо», — отметила Алексеева.

Ранее сообщалось, что победительница национального конкурса красоты «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева столкнулась с трудностями из-за попыток совмещать обучение в медицинском вузе со съемками и ведением соцсетей. Она призналась, что постоянно сталкивается с недосыпом из-за напряженного графика.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Большой, прекрасный Билл». В США обсуждают слухи о сексуальной связи Трампа и Клинтона. Как в этой истории нашли русский след?

    В Госдуме предложили частично гасить ипотеку при рождении детей

    Умеров отказался возвращаться на Украину

    В Госдуме предложили меры к ряду семей после расправы матери над шестилетним сыном

    Эффективность российских «Панцирей» оценили

    В России отреагировали на вспышку лихорадки денге в Нигерии

    Европейская страна эвакуировала деревню из-за конфликта на Украине

    Раскрыто участие главы союза промышленников в российском регионе в многомиллионной афере

    Появились данные о суициде готовившего покушение на журналиста Соловьева

    Отлетевшая обшивка двигателя Superjet с десятками пассажиров на борту попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости