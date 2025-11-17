Экономика
11:42, 17 ноября 2025

Россия привезла в Дубай модели разрабатываемых самолетов

Россия привезла на авиасалон Dubai Airshow 2025 модели лайнеров МС-21 и SJ-100
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Российская делегация привезла на международный авиационно-космической салон Dubai Airshow 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах модели разрабатываемых самолетов МС-21-300 и SJ-100 с компоновкой бортов. Об этом сообщает ТАСС.

До этого модели самолетов SJ-100, МС-21-310, Ту-214 и Ил-114-300 были представлены на объединенном стенде госкорпорации «Ростех» на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь».

После очередного переноса сроков сертификация лайнера SJ-100, импортозамещенной версии SSJ-100, ожидается в начале 2026 года, а МС-21 — в конце того же года. Поставки самолетов должны начаться в 2026 году, хотя по состоянию на середину ноября МС-21 еще не разу ни поднимался в воздух в итоговой комплектации.

Ранее сообщалось, что дальность полета среднемагистрального МС-21 резко снизилась. Вместо заявленных ранее 5,1 тысячи километров в новом варианте машина сможет преодолеть без дозаправки только 3830 километров, что в полтора раза ниже, чем у моделей Boeing и Airbus, конкурентом которых должна была стать российская разработка.

Еще в июле из протокола совещания в Минтрансе стало известно, что летно-технические характеристики МС-21 и Ил-114-300, выпуск которого тоже хотят начать в 2026 году, не соответствуют плановым.

