Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:31, 17 ноября 2025Экономика

Москвичам рассказали об удивительной погоде

Синоптик Шувалов: Москвичей ожидают резкие скачки температуры
Александра Качан (Редактор)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В ближайшие дни Москву и область ожидают резкие скачки температуры. Об этом жителей столицы предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1».

«Нужно готовиться к резким скачкам температуры, давления, к обильным осадкам. Это ждет нас в ближайшие день-два», — заявил синоптик. По его словам, 18 ноября на Москву обрушится северо-итальянский циклон, на фоне которого порывы ветра увеличатся до 17 метров в секунду, а температуры вырастет до семи-девяти градусов тепла.

Прогнозы показывают, что осадки будут продолжительными, а потепление резко сменится отрицательными температурами. «Снег еще нужно подождать. Он ляжет, вероятнее всего, только в декабре», — заключил Шувалов.

Ранее сообщалось, что в начале следующей недели Москву может накрыть мощный снежный циклон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Приняты судьбоносные решения». Макрон высказался об окончании конфликта на Украине и историческом соглашении с Зеленским

    В Кремле прокомментировали слова Писториуса о войне НАТО и России

    В Латвии допустили открытие границы с Белоруссией раньше срока

    Трампу предложили дерзкий сценарий для завершения конфликта на Украине

    Белла Хадид снялась с обнаженной грудью для рекламы бренда

    Во Франции потребовали отставки Макрона из-за сделки с Киевом

    Американская корпорация захотела купить активы «Лукойла»

    Десятки россиян эвакуировали из-за захватившего заложников мужчины

    Стало известно о сомнениях ЕС в победе Украины

    Мощный пожар в ТЦ в Белгородской области сняли крупным планом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости