Москвичам рассказали об удивительной погоде

Синоптик Шувалов: Москвичей ожидают резкие скачки температуры

В ближайшие дни Москву и область ожидают резкие скачки температуры. Об этом жителей столицы предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1».

«Нужно готовиться к резким скачкам температуры, давления, к обильным осадкам. Это ждет нас в ближайшие день-два», — заявил синоптик. По его словам, 18 ноября на Москву обрушится северо-итальянский циклон, на фоне которого порывы ветра увеличатся до 17 метров в секунду, а температуры вырастет до семи-девяти градусов тепла.

Прогнозы показывают, что осадки будут продолжительными, а потепление резко сменится отрицательными температурами. «Снег еще нужно подождать. Он ляжет, вероятнее всего, только в декабре», — заключил Шувалов.

Ранее сообщалось, что в начале следующей недели Москву может накрыть мощный снежный циклон.