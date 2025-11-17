Москвичей предупредили о сильном ветре

Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы из-за непогоды

Жителей столицы предупредили о дожде и сильном ветре 17 и 18 ноября. Из-за непогоды городские службы переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщается в официальном канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что за два дня может выпасть до 20 миллиметров осадков, что составляет почти 40 процентов месячной нормы. Дождь будет сопровождаться ветром с порывами до 17 метров в секунду.

«В связи с непростыми погодными условиями городские службы работают в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он добавил, что проверены системы водоотведения, очистили водоприемные решетки, элементы дренажной системы, ливнестоки и колодцы. В местах возможных скоплений воды дежурят аварийные бригады с водооткачивающей техникой.

Кроме того, принимаются меры по защите от порывов ветра различных сооружений, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий, уточнил заместитель градоначальника. Особенное внимание уделяется функционированию систем жизнеобеспечения.

Горожан призвали быть осторожными, в том числе за рулем, а также посоветовали не парковать автомобили и не укрываться под деревьями.

Ранее синоптики Гидрометцентра России сообщили, что во вторник в Москве потеплеет до плюс 7-9 градусов. Помимо дождя и сильного ветра, москвичи могут застать мокрый снег. Он появится ближе к вечеру, когда температура будет понижаться.

