Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:14, 17 ноября 2025Экономика

Москвичей предупредили о сильном ветре

Городские службы Москвы перевели на усиленный режим работы из-за непогоды
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Жителей столицы предупредили о дожде и сильном ветре 17 и 18 ноября. Из-за непогоды городские службы переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщается в официальном канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что за два дня может выпасть до 20 миллиметров осадков, что составляет почти 40 процентов месячной нормы. Дождь будет сопровождаться ветром с порывами до 17 метров в секунду.

«В связи с непростыми погодными условиями городские службы работают в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он добавил, что проверены системы водоотведения, очистили водоприемные решетки, элементы дренажной системы, ливнестоки и колодцы. В местах возможных скоплений воды дежурят аварийные бригады с водооткачивающей техникой.

Кроме того, принимаются меры по защите от порывов ветра различных сооружений, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий, уточнил заместитель градоначальника. Особенное внимание уделяется функционированию систем жизнеобеспечения.

Горожан призвали быть осторожными, в том числе за рулем, а также посоветовали не парковать автомобили и не укрываться под деревьями.

Ранее синоптики Гидрометцентра России сообщили, что во вторник в Москве потеплеет до плюс 7-9 градусов. Помимо дождя и сильного ветра, москвичи могут застать мокрый снег. Он появится ближе к вечеру, когда температура будет понижаться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Явно идет политическая борьба». Секретаря СНБО Украины обвинили в бегстве и нежелании возвращаться в страну

    Россиянам начали продавать половинки елок

    25-летнего мужчину арестовали на Шри-Ланке за домогательства к туристке

    Российские «Ланцеты» применили четыре тысячи раз в зоне СВО

    В Конго загорелся самолет с министром

    В Европе заявили о катастрофической нехватке солдат ВСУ

    США назвали дату заключения сделки с Китаем по редкоземельным металлам

    Зеленский обсудил с Макроном сотрудничество в одной сфере

    Россиянам назвали способы удалить информацию о себе из интернета

    Во Франции решили снять охрану с российских дипломатов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости