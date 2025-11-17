Экономика
15:17, 17 ноября 2025
Экономика

На активы «Лукойла» в соседней стране нашелся покупатель

Жакупов: «Казмунайгаз» ведет переговоры с «Лукойлом» насчет активов в республике
Вячеслав Агапов

Фото: Valentina Petrova / AP

Казахстанская национальная компания «Казмунайгаз» ведет переговоры с «Лукойлом» насчет активов в стране. О том, что на активы компании нашелся вероятный покупатель, заявил председатель правления фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов, его цитирует ТАСС.

По словам представителя основного акционера «Казмунайгаза», простого решения по поводу активов российской нефтяной компании не будет.

«Сейчас ни о каких конкретных договоренностях я не могу сообщить, потому что работают консультанты как "Лукойла", так и "Казмунайгаза", так как "Лукойл" является партнером "Казмунайгаза" по многим проектам и поэтому есть в этом потребность и необходимость», пояснил он.

Руководство российского энергогиганта стало активно рассматривать вопрос продажи зарубежных активов после того, как «Лукойл» попал под блокирующие санкции США, Евросоюза и Великобритании. Западные страны ввели рестрикции против компании во второй половине октября. Санкции распространились в том числе на все дочерние структуры.

Ранее договориться насчет передачи активов «Лукойла» удалось властям Молдавии. Как заявил министр энергетики Дорин Жунгиету, нефтяная компания передаст под управление аэропорта Кишинева нефтяной терминал. Это позволит обеспечить поставку керосина для самолетов в условиях санкций, пояснил чиновник.

    Все новости