На Украине не нашли премьер-министра на заседании по борьбе с коррупцией

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко не явилась на заседание Верховной Рады по борьбе с коррупцией вместе с ушедшими в отставку из-за коррупционного скандала министром юстиции Германом Галущенко и главой Минэнерго Светланой Гринчук. Об этом сообщил народный депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«К сожалению, премьер-министр Юлия Свириденко не пришла на заседание, (...) несмотря на приглашение. Пока причин не знаем», — написал парламентарий.

Железняк добавил, что отсутствие премьер-министра Украины и двух замешанных в коррупционном скандале чиновников «очень показательно».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило бизнесмена Тимура Миндича, которого в СМИ называют «кошельком» Зеленского, в организации коррупционной схемы. Это связано с деятельностью компании «Энергоатом», в расследовании фигурируют Герман Галущенко и Светлана Гринчук.