Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:19, 17 ноября 2025Бывший СССР

На Украине забили тревогу из-за ситуации в энергетике

Депутат Рады Кучеренко: Киев утратил контроль над ситуацией в энергетике
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Власти Украины утратили контроль над ситуацией в энергетической сфере, допустив масштабную коррупцию. Тревогу по этому поводу забил замглавы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире канала Новини.LIVE.

«Мне страшно за страну. Правительство не вмешивается и не знает, что происходит в ключевой энергокомпании в стране. Это "Энергоатом" и "Нафтогаз". Вы что смеетесь? Вы кого за идиотов держите?», — сказал он.

По его словам, он пришел в ужас, когда прочитал доклад премьер-министра Украины Юлии Свириденко, где говорится о «незнании» фактов коррупции в энергетике. Депутат назвал эту ситуацию «полным фиаско».

Ранее политолог Владимир Шаповалов назвал последствия коррупционного скандала на Украине. По его словам, президент Владимир Зеленский вывел коррупцию на Украине на новый уровень, прикрываясь военным положением в стране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Смехотворные утверждения». Орбан высказался о рисках вторжения России в Европу

    На Украине забили тревогу из-за ситуации в энергетике

    Разбившие украинский спецназ у Красноармейска бойцы раскрыли детали боя

    Подсчитаны потери ВСУ в ЛНР

    Полковник высказался о роли космоса в войнах

    Учительнице дали 15 лет тюрьмы за изнасилование подростка и попытку расправиться с мужем

    Девушка отомстила бывшему бойфренду и обрекла его на жизнь в запахе кошачьей мочи

    Женщин предупредили о скрытой опасности вибраторов

    Пугачева лишилась товарного знака в России

    ВСУ пытались ударить по подстанции в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости