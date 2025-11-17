На Украине забили тревогу из-за ситуации в энергетике

Депутат Рады Кучеренко: Киев утратил контроль над ситуацией в энергетике

Власти Украины утратили контроль над ситуацией в энергетической сфере, допустив масштабную коррупцию. Тревогу по этому поводу забил замглавы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире канала Новини.LIVE.

«Мне страшно за страну. Правительство не вмешивается и не знает, что происходит в ключевой энергокомпании в стране. Это "Энергоатом" и "Нафтогаз". Вы что смеетесь? Вы кого за идиотов держите?», — сказал он.

По его словам, он пришел в ужас, когда прочитал доклад премьер-министра Украины Юлии Свириденко, где говорится о «незнании» фактов коррупции в энергетике. Депутат назвал эту ситуацию «полным фиаско».

Ранее политолог Владимир Шаповалов назвал последствия коррупционного скандала на Украине. По его словам, президент Владимир Зеленский вывел коррупцию на Украине на новый уровень, прикрываясь военным положением в стране.