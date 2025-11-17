На заправках в одной стране перестали принимать карты из-за санкций против «Лукойла»

Minval: На АЗС «Лукойла» в Азербайджане не принимают карты из-за санкций США

На автозаправочных станциях (АЗС) «Лукойла» в Азербайджане не принимают оплату картой. Об этом сообщает Minval.

Водители соседней страны столкнулись с трудностями при оплате топлива — на заправках российской компании перестали принимать банковские карты. Оплата бензина возможна только наличными.

В компании называют причиной сбой в работе платежных терминалов. Как отмечают источники, это связано с наложенными США санкциями против российской нефтяной компании.

«На данный момент терминалы не функционируют. Мы не можем назвать точные сроки восстановления, но уверены, что ситуация временная», — пояснили представители «Лукойла» в Азербайджане.

«Лукойл» участвует в проектах в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте, Камеруне, Нигерии, Гане, Мексике, ОАЭ, республике Конго. Также он владеет нефтеперерабатывающими заводами в Европе и сетью АЗС в 19 странах. Совокупная стоимость активов оценивается в 14 миллиардов долларов.

Одним из возможных претендентов на покупку зарубежных активов «Лукойла» стал американский инвестфонд Carlyle. По данным Reuters, вопрос находится на ранней стадии изучения, и, возможно, до заявки на получение лицензии США, позволяющей осуществить сделку, дело не дойдет.