Назван новый возможный покупатель иностранных активов «Лукойла»

Reuters: Инвестфонд из США Carlyle задумал выкупить зарубежные активы «Лукойла»

Одним из претендентов на покупку зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл», включенной в санкционный список США в октябре, стал американский инвестфонд Carlyle. Об этом со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией, сообщает Reuters.

По данным агентства, вопрос находится на ранней стадии изучения. Поэтому, возможно, до заявки на получение лицензии США, позволяющей осуществить сделку, дело не дойдет. Тем не менее Carlyle уведомил «Лукойл» о своих намерениях.

Carlyle явлется одним из крупнейших в мире частных инвестиционных фондов. Под его управлением находятся активы стоимостью 474 миллиарда долларов, поэтому вопросов по поводу наличия средств на сделку не будет.

В конце октября «Лукойл» сообщил о достижении договоренности с международным энергетическим трейдером Gunvor Group. Однако спустя несколько дней Минфин США назвал компанию «кремлевской марионеткой» и пообещал, что та «никогда не получит лицензию на извлечение прибыли», после чего стороны отказались от сделки.

Как сообщают СМИ, «Лукойл» подал заявку на продление срока, установленного американским ведомством для завершение трансакций с компаний. В настоящее время в качестве окончательной даты фигурирует 21 ноября, то есть санкции должны вступить в силу через неделю. О какой-либо сделке в отношении любого актива компании пока не сообщалось.

«Лукойл» участвует в проектах в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте, Камеруне, Нигерии, Гане, Мексике, ОАЭ, республике Конго. Также он владеет нефтеперерабатывающими заводами в Европе и сетью АЗС в 19 странах. Совокупная стоимость активов оценивается в 14 миллиардов долларов. В самой компании опасаются, что не смогут продать часть из них в установленный срок, и те будут национализированы.

