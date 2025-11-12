«Лукойлу» предсказали потерю активов из-за национализации

FT: «Лукойл» не исключает национализации иностранных активов после санкций США

После срыва сделки по продаже зарубежного бизнеса международному энергетическому трейдеру Gunvor, что связано с позицией Минфина США, в российской нефтяной компании «Лукойл» не исключают, что не смогут найти покупателей на многие объекты и те будут национализированы. Об этом со ссылкой на инсайдеров российского нефтяного рынка пишет Financial Times.

«Лукойл» является одной из компаний, которая стала фигурантом первых с момента возвращения на пост главы Белого дома Дональда Трампа американских санкций в отношении России. Включение в SDN-List сделало невозможным управление активами стоимостью, по данным издания, не менее 14 миллиардов долларов.

Спустя несколько дней после известия о санкциях компания сообщила, что договорилась с Gunvor и надеется получить разрешение Управления по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC).

Но в американском Минфине охарактеризовали трейдера как «кремлевскую марионетку» и пообещали, что он «никогда не получит лицензию на извлечение прибыли».

Теперь «Лукойлу» необходимо срочно искать других покупателей, и, возможно, он ответит согласием на некоторые предложения, которые получал до сделки с Gunvor, но не реагировал на них. Лицензия OFAC на завершение сделок с «Лукойлом» действует до 21 ноября, и если ведомство не продлит ее, санкции вступят в силу.

Ранее румынский министр энергетики Богдан Иван заявил, что республика ведет переговоры о покупке нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «Лукойла» в городе Плоешти и ищет инвесторов. По его мнению, единственным выходом для российской компании станет продажа своего бизнеса по частям различным экономическим агентам.

По данным источников Bloomberg, некоторые активы российской компании вызывают живой интерес властей стран Европы и Ближнего Востока, и за них уже началась борьба.