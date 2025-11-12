Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:22, 12 ноября 2025Экономика

«Лукойлу» предсказали потерю активов из-за национализации

FT: «Лукойл» не исключает национализации иностранных активов после санкций США
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Seleznev Pavel / news.ru / Globallookpress.com

После срыва сделки по продаже зарубежного бизнеса международному энергетическому трейдеру Gunvor, что связано с позицией Минфина США, в российской нефтяной компании «Лукойл» не исключают, что не смогут найти покупателей на многие объекты и те будут национализированы. Об этом со ссылкой на инсайдеров российского нефтяного рынка пишет Financial Times.

«Лукойл» является одной из компаний, которая стала фигурантом первых с момента возвращения на пост главы Белого дома Дональда Трампа американских санкций в отношении России. Включение в SDN-List сделало невозможным управление активами стоимостью, по данным издания, не менее 14 миллиардов долларов.

Спустя несколько дней после известия о санкциях компания сообщила, что договорилась с Gunvor и надеется получить разрешение Управления по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC).

Но в американском Минфине охарактеризовали трейдера как «кремлевскую марионетку» и пообещали, что он «никогда не получит лицензию на извлечение прибыли».

Материалы по теме:
Китайские компании перестали покупать нефть у России. К чему это приведет?
Китайские компании перестали покупать нефть у России. К чему это приведет?
23 октября 2025
Индийские компании пересматривают нефтяные контракты с Россией из-за новых санкций США. Что об этом известно?
Индийские компании пересматривают нефтяные контракты с Россией из-за новых санкций США. Что об этом известно?
23 октября 2025

Теперь «Лукойлу» необходимо срочно искать других покупателей, и, возможно, он ответит согласием на некоторые предложения, которые получал до сделки с Gunvor, но не реагировал на них. Лицензия OFAC на завершение сделок с «Лукойлом» действует до 21 ноября, и если ведомство не продлит ее, санкции вступят в силу.

Ранее румынский министр энергетики Богдан Иван заявил, что республика ведет переговоры о покупке нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «Лукойла» в городе Плоешти и ищет инвесторов. По его мнению, единственным выходом для российской компании станет продажа своего бизнеса по частям различным экономическим агентам.

По данным источников Bloomberg, некоторые активы российской компании вызывают живой интерес властей стран Европы и Ближнего Востока, и за них уже началась борьба.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о возможной подготовке Европы к войне

    Военный предрек наступление российских войск на новый населенный пункт

    Врач дал прогноз по состоянию живущего в России отца главкома ВСУ Сырского

    Над Землей появится сильнейшая зона полярных сияний

    Раскрыты разногласия ЕС в вопросе обороны

    Директор российской гимназии попала под две статьи из-за беременной женщины

    Россиянам назвали способы защитить машину от аварий

    Криминалист объяснил наличие тайника с деньгами в машине Усольцевых

    Россиянки стали чаще покупать одежду и обувь через онлайн-контент

    Аш-Шараа пообещал преследовать Асада

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости