В одной стране захотели купить завод «Лукойла»

Министр Иван: Румыния ведет переговоры о покупке НПЗ «Лукойла» в Плоешти

Румыния ведет переговоры о покупке нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «Лукойла» в городе Плоешти. Об этом заявил румынский министр энергетики Богдан Иван, его цитирует РИА Новости.

По словам чиновника, страна заинтересована в приобретении как предприятия в Плоешти, так и более 300 автозаправочных станций компании.

«Я уже провел официальные переговоры с представителями компании, как на региональном, так и на местном уровне, а также с потенциальными компаниями, которые могли бы приобрести активы и бизнес в Румынии (...). Я считаю, что для руководства "Лукойла" это будет единственным решением — продать бизнес по частям в каждой из стран, где он ведет свою деятельность, различным экономическим агентам», — пояснил он.

Власти стран Европы и Ближнего Востока начали борьбу за активы подпавшего под американские санкции «Лукойла». Страны торопятся обеспечить бесперебойную работу обширных нефтяных месторождений российского энергетического гиганта после того, как Минфин США ввел санкции против компании. Позднее ведомство также отказалось дать энергетической компании Gunvor Group лицензию на покупку активов «Лукойла», назвав ее «марионеткой Кремля».

«Лукойл» объявил форс-мажор на месторождении Западная Курна-2 в Ираке и прекратил работу иностранных сотрудников, не являющихся гражданами России. Тем временем оппозиция Болгарии потребовала установить контроль над крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом страны в Бургасе, который перерабатывает 195 тысяч баррелей в день, чтобы обеспечить его работу и сохранить рабочие места. В Финляндии стали массово закрывать автозаправочные станции Teboil, которые принадлежат «Лукойлу».