В Финляндии начали закрывать АЗС «Лукойла» из-за новых санкций

Talouselama: АЗС Teboil «Лукойла» закрывают в Финляндии из-за санкций США
Александра Синицына
Фото: Anton Vaganov / Reuters

В Финляндии стали массово закрывать автозаправочные станции (АЗС) Teboil, которые принадлежат российской компании «Лукойл». Происходящее связывают с включением компании в санкционный список США, передает финский журнал Talouselama.

В отдельных населенных пунктах уже объявлены даты прекрашения работы АЗС. «Компания Teboil из Кемиярви объявила, что прекратит свою деятельность 9 ноября. Компания Siilinhovi Teboil в Вуореле продолжит свою деятельность до 17 ноября», — уточняет издание.

При этом в стране по-прежнему действует порядка 400 станций Teboil. 27 октября сотрудникам компании провели инструктаж, но содержание встречи не раскрывается.

Ранее сообщалось, что «Лукойл» захотел продать свои зарубежные активы после того, как несколько государств ввели санкции в отношении него и его дочерних компаний. Уже началось рассмотрение заявок от потенциальных покупателей.

