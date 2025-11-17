Назван способ выбрать наименее вредный алкоголь

Диетолог Лохия: Крепкие спиртные напитки вредят меньше, чем пиво и вино

Крепкие спиртные напитки вредят меньше, чем пиво, слабоалкогольные коктейли и даже вино. Об этом заявила диетолог Ручи Бхувания Лохия изданию Daily Mail.

Специалист уточнила, что любой алкоголь действует разрушительно на организм, но не все готовы полностью исключить его из жизни. По ее словам, в этом случае она не настаивает на абсолютной трезвости, но предлагает своим пациентам способы выбрать наименее вредный алкоголь. Таким она назвала джин и другие крепкие алкогольные напитки.

«В одной порции джина содержится около 50 килокалорий, тогда как в среднем бокале красного или белого вина — около 130 килокалорий, а в кружке пива — 200-300 килокалорий», — объяснила она. Кроме того, в слабоалкогольных напитках обычно больше сахара, который усиливает похмелье.

Диетолог подчеркнула, что никому не советует употреблять спиртное, но всегда поддерживает разумный выбор. «Если вы заменяете пять кружек пива на стакан джин-тоника, это хорошее решение, потому что в нем меньше калорий и он не вызывает вздутия живота», — заключила Лохия.

Ранее диетолог Александр Бурлаков назвал мифом утверждение, что алкоголики никогда не болеют. По его словам, злоупотребляющие спиртными напитками люди сильнее подвержены инфекциям и заболеваниям кожи.