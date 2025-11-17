Забота о себе
02:01, 17 ноября 2025

Названы главные плюсы секса во время менструации

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Секс во время менструации уменьшает болевые ощущения и снимает спазмы, считает акушер-гинеколог Ренита Уайт. В беседе с Tyla она назвала и другие плюсы интимной близости в этот период цикла.

Уайт заявила, что во время и после секса в организме вырабатываются нейромедиаторы эндорфины, которые являются естественным обезболивающим. Поэтому, по словам врача, после полового контакта многие женщины замечают, что спазмы внизу живота ослабевают, проходят головная боль и раздражительность.

Также гинеколог отметила, что во время менструации увеличивается приток крови к органам малого таза, благодаря чему усиливается возбуждение и увеличивается вероятность оргазма. Еще одним плюсом секса в этот период цикла врач назвала то, что он может уменьшить продолжительность менструации. Это происходит потому, что во время оргазма матка интенсивно сокращается.

Ранее сексолог Ольга Василенко раскрыла мужчинам секрет хорошего орального секса. По ее мнению, главное в процессе получать обратную связь от женщины.

