Названы самые впечатляющие музеи России

Музей «Серебристых облаков» возглавил список самых впечатляющих в России
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Опытная путешественница и директор по развитию партнерских коммуникаций сервиса «Туту» Наталья Анисимова назвала пять самых впечатляющих музеев России. Материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, список возглавил музей «Серебристых облаков» в российском городе Кашира. Там представлены кристаллы льда, наросшие на пыль метеоров в атмосфере Земли. На втором месте оказался «ЯМУЗЕЙ» в Кинешме, где главным экспонатом является семейная хроника рода Яковлевых, которую ведут с XIX века. Замыкает тройку лидеров креативный кластер «Л52» в Екатеринбурге.

«В бывшем советском доме-коммуне когда-то была городская поликлиника, а теперь его превратили в арт-пространство. Здесь сохранили лестницы и коридоры эпохи конструктивизма, а вместо врачей теперь — художники, музыканты и дизайнеры», — отмечает Анисимова.

В пятерку лидеров также попали музей под открытым небом «Тоня Тетрина» в мурманском селе Умба и музей «Калачная» в Коломне.

Ранее специалисты выяснили, что каждый пятый россиянин влюблялся в своего гида во время путешествия. Причем у некоторых симпатия переходила в любовную связь.

    Все новости