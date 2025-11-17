Путешествия
15:12, 17 ноября 2025Путешествия

Названы топ-3 зимних направления для путешествий по России

Мурманская область и Карелия попали в тройку лидеров для зимних путешествий
Зарина Дзагоева
Мурманская область

Мурманская область. Фото: Павел Львов / РИА Новости

Россиянам назвали топ-3 самых популярных зимних направлений для путешествий внутри страны. Результаты исследования сервиса «Авито Путешествия» оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Так, в тройку лидеров попали Мурманская область (46 процентов от всех бронирований жилья), Карелия (21 процент) и Иркутская область (8 процентов). В Мурманске туристы охотятся за северным сиянием и хотят увидеть китов, а в Карелии и Иркутской области их привлекают природные маршруты и Байкал.

Самым выгодным для зимних путешествий регионом специалисты назвали Республику Коми, где ночь в квартире стоит 2,7 тысячи рублей. Также доступные цены есть в Красноярском крае (3,6 тысячи рублей), Магаданской и Иркутской областях (по 3,7 тысячи рублей), Архангельской области (3,8 тысячи рублей), Якутии (4,1 тысячи рублей).

Ранее аналитики рассказали, что Псков, Чебоксары и Калуга стали самыми выгодными городами для отдыха до конца 2025 года. В список недорогих направлений также вошли Тамбов, Ярославль, Казань.

