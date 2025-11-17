Неплательщик алиментов обманул своего адвоката в российском регионе

В Курганской области адвокат подала в суд на подзащитного из-за неуплаты

Об этом «Ленте.ру» рассказали в Притобольном районном суде региона.

Адвокат защищала интересы обвиняемого по статье 157 УК РФ («Неуплата алиментов»). По условиям соглашения мужчина должен был каждый месяц вносить оплату до окончания расчета с адвокатом. Но переводы не были сделаны в полном размере, хотя юрист выполнила свою работу.

Ранее сообщалось, что звезда сериала «Кадетство» актер Кирилл Емельянов, долг по выплатам на двоих сыновей которого составляет 502 тысячи рублей, может быть привлечен к уголовной ответственности за неуплату алиментов.

