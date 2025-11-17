Культура
Культура

Николаев поднял цены на выступления перед Новым годом

Mash: Николаев поднял цены на выступления перед Новым годом до 5 миллионов
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Советский и российский певец и композитор Игорь Николаев поднял размер гонорара за корпоративы перед Новым годом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Теперь 40-минутное выступление музыканта обойдется заказчикам в 5 миллионов рублей, а часовое — в 10 миллионов рублей. При этом известно, что в сентябре цена на выступление Николаева составляла 25-30 тысяч евро (около 2,5 миллиона рублей), пишет канал.

По данным источника, врачи давно рекомендовали артисту «сбавить обороты» из-за проблем с сердцем, но график Николаева полностью «забит».

Ранее сообщалось, что народные артисты России Надежда Кадышева и Филипп Киркоров, а также лидер поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков отказались от выступлений в новогоднюю ночь.

