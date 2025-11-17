Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:01, 17 ноября 2025Мир

Обаме предрекли тюремное заключение

Пушков: Обама рискует оказаться в тюрьме на фоне обвинений в перевороте
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Бывшему американскому президенту Бараку Обаме может грозить тюремное заключение после доклада главы национальной разведки Тулси Габбард о фальсификации им разведданных. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал слова Габбард о намерении передать в Минюст США все данные, указывающие на госизмену экс-лидера страны и его попытку устроить переворот. Она также сообщила, что после этого ведомство примет окончательное решение, подвергать ли Обаму уголовному преследованию.

«И самовлюбленный нарцисс, манипулятор и демагог Барак Обама реально рискует оказаться за тюремной решеткой», — написал Пушков, указав, что все основания для уголовного преследования налицо.

В июле Габбард опубликовала доказательства, что администрация Обамы сфабриковала обвинения о вмешательстве России в американские выборы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве нашли отрезанную голову шестилетнего ребенка. Улики указывают на «путешествующую между мирами» мать-наркоманку

    Журналист сообщил о срыве плана Зеленского из-за коррупционного скандала

    Экс-премьер Украины предрек «последние полгода» для Зеленского

    74-летний ресторатор расправился с 29-летней сожительницей

    Измаил подвергся массированной атаке дронов

    Уровень бедности в России изменился

    В Госдуме предложили заморозить цены на бензин

    Орбан отреагировал на сравнение его с «троянским конем» Путина

    В Британии заявили о давлении на Зеленского перед встречей с Макроном

    Ночную борьбу мобильных огневых групп с дронами ВСУ показали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости