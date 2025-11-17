Пушков: Обама рискует оказаться в тюрьме на фоне обвинений в перевороте

Бывшему американскому президенту Бараку Обаме может грозить тюремное заключение после доклада главы национальной разведки Тулси Габбард о фальсификации им разведданных. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал слова Габбард о намерении передать в Минюст США все данные, указывающие на госизмену экс-лидера страны и его попытку устроить переворот. Она также сообщила, что после этого ведомство примет окончательное решение, подвергать ли Обаму уголовному преследованию.

«И самовлюбленный нарцисс, манипулятор и демагог Барак Обама реально рискует оказаться за тюремной решеткой», — написал Пушков, указав, что все основания для уголовного преследования налицо.

В июле Габбард опубликовала доказательства, что администрация Обамы сфабриковала обвинения о вмешательстве России в американские выборы.