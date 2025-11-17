Обнаружен эффективный способ продлить жизнь при агрессивном виде рака

Liver Cancer: Операция после иммунотерапии снижает смертность от рака печени

Пациенты с продвинутым раком печени могут жить значительно дольше, если после иммунотерапии им проводят трансплантацию печени или удаление опухоли. К такому выводу пришли исследователи Cedars-Sinai Cancer, проанализировав данные более чем 4,3 тысячи пациентов. Результаты исследования опубликованы в журнале Liver Cancer.

Иммунотерапия способна уменьшать опухоли, но не излечивает болезнь полностью. Новые данные показывают, что если уменьшенная опухоль позволяет выполнить пересадку печени или хирургическое удаление новообразования, общий риск смерти снижается на 85 процентов по сравнению с пациентами, которые продолжали получать только иммунотерапию.

Несмотря на столь выраженный эффект, лишь около 3 процентов пациентов после иммунотерапии направляются на последующие хирургические процедуры — чаще всего в крупных академических центрах. По словам автора исследования, доктора Джу Донга Янга, это упущенная возможность: многие пациенты умирают не от самой опухоли, а от сопутствующих заболеваний печени, которые устраняет трансплантация.

