Опубликовано видео с обращением бойцов операции «Поток» к россиянкам. Ролик опубликовал Telegram-канал «Зов Аида».
Запись была сделана непосредственно во время операции, которая решила судьбу украинской кампании в Курской области. На видео солдаты поздравляют российских женщин с 8 Марта.
Запись была сделана 8 марта 2025 года, отмечает автор канала.
Операция «Поток» способствовала освобождению Суджи — курского райцентра, некоторое время находившегося под контролем Вооруженных сил Украины.
