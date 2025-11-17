Россия
Обращение участников операции «Поток» из трубы к россиянкам попало на видео

Опубликовано видео с обращением бойцов операции Поток к россиянкам
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Зов Аида»

Опубликовано видео с обращением бойцов операции «Поток» к россиянкам. Ролик опубликовал Telegram-канал «Зов Аида».

Запись была сделана непосредственно во время операции, которая решила судьбу украинской кампании в Курской области. На видео солдаты поздравляют российских женщин с 8 Марта.

Запись была сделана 8 марта 2025 года, отмечает автор канала.

Операция «Поток» способствовала освобождению Суджи — курского райцентра, некоторое время находившегося под контролем Вооруженных сил Украины.

Ранее было опубликовано видео с реакцией российского бойца на потерю в бою глаза. В ролике военнослужащий спокойным голосом констатирует тот факт, что он лишился органа зрения. Ранение не помешало бойцу вернуться в строй, впоследствии он продолжил службу.

