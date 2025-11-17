Реакция солдата СВО на выбитый в бою глаз попала на видео

Боец СВО лишился глаза в бою и записал свою реакцию на видео

Реакция солдата СВО на выбитый в бою глаз попала на видео. Его опубликовал Telegram-канал «Зов Аида».

«Все, без глаза. Отвоевал», — говорит солдат на видео.

Запись — архивная, отмечает автор канала. С тех пор боец восстановился и вернулся в строй. «Чем не герой?» — риторически спросил он.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов опубликовал предсмертное видео российского бойца. На видео боец в шутливой форме благодарит ВСУ за выкопанный окоп. Эта запись стала одним из последних снятых бойцов видео. Алаудинов пообещал отомстить за смерть солдата, «вернув долг» ВСУ.