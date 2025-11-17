Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:17, 17 ноября 2025Россия

Реакция солдата СВО на выбитый в бою глаз попала на видео

Боец СВО лишился глаза в бою и записал свою реакцию на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Реакция солдата СВО на выбитый в бою глаз попала на видео. Его опубликовал Telegram-канал «Зов Аида».

«Все, без глаза. Отвоевал», — говорит солдат на видео.

Запись — архивная, отмечает автор канала. С тех пор боец восстановился и вернулся в строй. «Чем не герой?» — риторически спросил он.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов опубликовал предсмертное видео российского бойца. На видео боец в шутливой форме благодарит ВСУ за выкопанный окоп. Эта запись стала одним из последних снятых бойцов видео. Алаудинов пообещал отомстить за смерть солдата, «вернув долг» ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Начиналось красиво, а провалилось позорно». Российские бойцы отбили атаку элитного спецназа ВСУ. Как это было?

    Мать призналась в убийстве ребенка в Подмосковье

    Россиянка отдохнула на курорте богачей и заразилась смертельно опасной лихорадкой

    В Германии допустили восстановление отношений с Россией при одном условии

    Военный аналитик из США съездил в зону СВО и поделился наблюдениями о современных боях

    Реакция солдата СВО на выбитый в бою глаз попала на видео

    Трамп сделал новое заявление о связях с Эпштейном и упомянул Россию

    В ДНР рассказали о бегстве ВСУ из Гуляйполя

    Мать найденного в московском пруду мальчика прокомментировала причастность к расправе

    Женщина выиграла в казино 10 миллионов рублей и потеряла дом и мужа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости