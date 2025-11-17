Россия
21:55, 17 ноября 2025Россия

Опасность атаки БПЛА объявлена в одном российском регионе

Гусев: В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА, силы ПВО наготове
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем официальном Telegram-канале сообщил об опасности атаки беспилотных-летательных объектов (БПЛА) на территории региона.

Гусев попросил всех жителей и гостей Воронежской области сохранять спокойствие. Силы противовоздушной обороны Миноброны Российской федерации наготове.

«Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — добавил губернатор.

Ранее дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали села Мощеное, Головино и Глотово в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков показал кадры разрушений после атак.

Отмечается, что в ночь на 17 ноября в небе над Россией было сбито 36 украинских вражеских дронов. А утром 17 ноября ВСУ пытались атаковать подстанцию в Вешкаймском районе Ульяновской области.

