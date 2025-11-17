Прогнозы для кризисной российской отрасли ухудшили

«Ъ»: «Эйлер» пересмотрел прогноз развития рынка стали в РФ в сторону ухудшения

Аналитики «Эйлер» ухудшили ожидания по внутренним ценам на металлопродукцию в четвертом квартале 2025 года и первом полугодии 2026-го. Конъюнктура рынка стали в России складывается менее благоприятно, чем считалось ранее, пишет «Коммерсантъ».

Например, прогноз о стоимости холоднокатаного проката в последние три месяца уходящего года снижен с 61 тысячи рублей за тонну до 60 тысяч, а в январе-марте следующего года — с 62,2 тысячи рублей до 60,5 тысячи.

По мнению экспертов, низшую точку российский рынок пройдет в первом квартале 2026 года, а далее начнется рост цен с опережением инфляции. Но пока он находится в глубоком кризисе, о чем свидетельствует падение выпуска. Например, производство плоского проката за первые три квартала 2025 года упало на 9 процентов, а потребление — на 13 процентов.

При этом глобальный рынок тоже находится в сложной ситуации, потому что экспорт стали из Китая растет на десятки процентов. Пекин уже подтвердил планы по снижению избыточного производства металла, но их эффект будет заметен позднее. В том числе в Китае вводится строгий запрет на ввод новых металлургических мощностей.

Директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов предположил, что восстановление на российском и мировом рынке стали в 2026 году будет неравномерным. Лучше других это может чувствовать инфраструктурный и строительный сегменты, но для этого правительство должно увеличить финансирование госпрограмм, а ключевая ставка заметно снизиться.

Он подчеркнул, что ключевым условием восстановления инвестиционной активности является установление ставки на уровне 10-12 процентов. В октябре Центробанк опустил ее до 16,5 процента, подав рынку нейтральный сигнал относительно дальнейшего снижения.

Впрочем, сами участники рынка оценивают будущее менее оптимистично. Так, в «Северстали» ожидают оживления рынка и роста потребления не раньше 2030 года. В свою очередь, начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев видит возможности для эффекта от восстановления цен в отрасли в 2027 году.

Ранее сообщалось, что по итогам десяти месяцев 2025 года спрос на сталь в России упал на 15 процентов, а отдельно в третьем квартале — до минимальных с 2015-2016 годов 9,2 миллиона тонн.