Популярная российская группа застряла в Коми

Группа Reflex сообщила, что не может вылететь из Коми после отмены рейсов
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Российский продюсер и композитор культовой группы нулевых Reflex Вячеслав Тюрин рассказал, что коллектив уже третьи сутки не может вылететь из аэропорта Усинска республики Коми в связи с тем, что рейс в Москву постоянно переносится. Об этом сонграйтер написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, группа сейчас находится в юбилейном туре и уже несколько дней пытается вылететь из воздушной гавани. При этом, как отмечает Тюрин, компания-перевозчик перестала выполнять регулярные рейсы, ссылаясь на некоторые обстоятельства.

Сооснователь Reflex уточнил, что ситуация с задержкой в Усинске ставит под угрозу планы группы по записи песен. Журналисты РИА Новости направили запрос в адрес авиакомпании «ЮТэйр», чтобы получить комментарий о сложившейся ситуации.

В ноябре прошлого года сообщалось, что культовая группа нулевых Reflex выпустит на музыкальных площадках первый за девять лет альбом. Об этом рассказал продюсер Вячеслав Тюрин, предложив фанатам придумать название для новой пластинки. По его словам, эти песни родились с очень сложной судьбой и в очень сложный для них с Ириной Нельсон жизненный период.

