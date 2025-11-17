Бывший СССР
Названы последствия коррупционного скандала для власти Зеленского

Страна.ua: Коррупционный скандал подорвал доверие к Зеленскому
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Jamie McCarthy / Getty Images

Коррупционный скандал по делу «кошелька» президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича резко подорвал доверие к власти на Украине и к ее президенту. Об этом пишет издание «Страна.ua».

«Коррупционный скандал поставил страну перед лицом острейшего политического кризиса, резко подорвал доверие к власти и лично к Зеленскому», — пишет издание.

Как отмечает издание, в случае, если Зеленский не купирует негативные факторы, то власть Украины окажется перед лицом необходимости тяжелых решений относительно мирных переговоров с Россией во избежание коллапса ВСУ и государства.

Ранее основатель файлообменника MegaUpload Ким Дотком заявил, что Европейский союз (ЕС) и Международный валютный фонд (МВФ) используют коррупционный скандал на Украине как повод для прекращения помощи Киеву.

