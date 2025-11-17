Появились данные о суициде готовившего покушение на журналиста Соловьева

Фигурант дела о покушении на журналиста Соловьева пытался совершить суицид

На процессе во 2-м Западном окружном военном суде в Москве свидетельница рассказала о попытке суицида одного из обвиняемых в покушении на журналиста Владимира Соловьева. Об этом сообщает РИА Новости.

В показаниях, оглашенных на заседании, говорится, что Тимофей Мокий перед задержанием пытался покончить с собой. Об этом он сам написал знакомой, ее ответные сообщения проигнорировал. С чем были связаны его мысли о самоубийстве, свидетельница не знает.

В деле о покушении на журналиста помимо Мокия фигурируют Андрей Пронский, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков и Денис Абраров.

По версии следствия, 2 октября 2021 года Пронский создал ячейку неонацистской группировки NS/WP (признана в РФ террористической и запрещена). Он вместе с сообщниками планировал подорвать автомобиль Соловьева. Для этого были приобретены взрывчатые вещества, взрывные устройства, огнестрельное оружие.

Обвиняемые действовали по заказу Службы безопасности Украины. Соловьев связал произошедшее с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Этой осенью ФСБ сообщила о предотвращении еще одного покушения на российского журналиста, которое готовил житель Димитровграда.