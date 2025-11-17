Россия
Появилось продолжение истории о признанном по ошибке мертвым участнике СВО

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Признанный по ошибке мертвым участник специальной военной операции (СВО) на Украине из Санкт-Петербурга Игорь Байков после решения суда о восстановлении его прав до сих пор остается без документов. Об этом пишет «Российская газета».

Решением Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга иск о признании свидетельства о смерти недействительным и восстановлении гражданских прав был удовлетворен. В судебном документе, в частности, указано, что решение должно вступить в силу немедленно.

Однако, по данным, издания, в отделе по вопросам миграции УМВД России «Гатчинское» Ленинградской области, куда мужчина обратился по месту регистрации, заявили, что для оформления документа придется подождать еще 30 дней.

«Я помер и пока еще не ожил», — прокомментировал ситуацию мужчина. По его словам, как только он получит новый паспорт, намерен вновь заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО.

Ранее сообщалось, что Байков пришел в банк, чтобы обналичить банковский счет, и узнал о своей смерти. Оказалось, что четыре года назад он потерял документы. Паспорт он восстановил, но спустя время в одну из больниц города поступил мужчина с документами на имя Игоря Байкова. У него диагностировали сердечную недостаточность, спасти его не удалось. На имя Байкова было выдано свидетельство о смерти.

