Полковник Райснер объяснил успехи России на поле боя тактикой и погодой

Российская армия демонстрирует успехи на поле боя из-за использования удачной тактики «просачивания» малых штурмовых групп и туманной погоды. Об этом в интервью телеканалу N-tv рассказал отставной полковник Генерального штаба Австрии Маркус Райснер.

«Два фактора. Первый — способ атаки россиян: небольшие штурмовые и прорывные группы. Второй — погода. Осенью у нас часто бывают туманы», — заявил военный.

Как объяснил Райснер, густой туман ухудшает видимость для украинских операторов беспилотников.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский утратил связь с реальностью из-за успехов России на поле боя.