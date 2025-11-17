Мир
19:56, 17 ноября 2025Мир

Причиной успеха Российской армии назвали погоду

Полковник Райснер объяснил успехи России на поле боя тактикой и погодой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия демонстрирует успехи на поле боя из-за использования удачной тактики «просачивания» малых штурмовых групп и туманной погоды. Об этом в интервью телеканалу N-tv рассказал отставной полковник Генерального штаба Австрии Маркус Райснер.

«Два фактора. Первый — способ атаки россиян: небольшие штурмовые и прорывные группы. Второй — погода. Осенью у нас часто бывают туманы», — заявил военный.

Как объяснил Райснер, густой туман ухудшает видимость для украинских операторов беспилотников.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский утратил связь с реальностью из-за успехов России на поле боя.

