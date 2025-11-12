На Западе рассказали о проблеме Зеленского из-за успехов России

Меркурис: Зеленский из-за успехов России утратил связь с реальностью

Президент Украины Владимир Зеленский утратил связь с реальностью из-за успехов России на фронте. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

«В своей предыдущей работе я сталкивался с примерами людей, которые, даже когда все вокруг них рушится, уходят в своего рода фантастический мир, где они просто больше не замечают плохих новостей, которые накапливаются со всех сторон. И я думаю, что это происходит и с Зеленским», — отметил эксперт.

При этом, по его словам, Киев не пойдет на уступки России даже в случае возможного ухода Зеленского с поста президента Украины, поскольку вся политическая структура страны после событий 2014 года «организована в чисто антироссийском русле».

Ранее Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины не будут отходить с позиций для того, чтобы уступить территории. Он также подчеркнул, что Киев готов к перемирию только по линии фронта.