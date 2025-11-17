Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
04:31, 17 ноября 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили об опасных последствиях небольших протечек в сантехнике

Инженер Потапов: Протечки важно своевременно устранять для экономии
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Роман Балаев / Коммерсантъ

Проблемы в системе водоснабжения могут начаться с изредка капающих капель, а в итоге привести к повреждениям коммуникаций и миллионам потраченных кубометров, рассказал заместитель главного инженера РВК-Воронеж Александр Потапов. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, почему важно вовремя устранять протечки.

Главная причина, по его словам, это экономия. Так, даже незначительно подтекающий кран может привести к 4 лишним тысячам литров воды в месяц, а неисправный бачок унитаза — к 60 тысячам литров.

В крупных населенных пунктах сантехника, за которой не следят владельцы, оборачивается миллионами кубометров воды, потраченными впустую, что создает дополнительную нагрузку на тарифы. Местные водоканалы тоже страдают: для них это означает перерасход электроэнергии на перекачку и средств на внеплановый ремонт

Александр Потаповинженер

Кроме того, от утечки страдает инфраструктура, отметил эксперт. Даже небольшие струйки воды постепенно провоцируют коррозию труб, размывают фундамент построек и грунт, что в будущем приводит к серьезным авариям, уточнил он.

«Иногда жители верхних этажей многоквартирных домов или отдаленных, спальных районов жалуются на перебои в подаче воды. В этом тоже виноваты утечки, которые снижают давление в трубах. Особенно остро проблема встает в пиковые часы потребления — например, когда основная масса граждан приходит вечером с работы», — поделился Потапов.

По его словам, немаловажен и экологический аспект. Утечки пресной воды — это нагрузка на природные источники, подчеркнул инженер. Протечки в трубопроводах увеличивают риски загрязнения: через поврежденные участки проникает песок, грязь, бактерии, ухудшая качество воды для потребителей, заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее слесарь-сантехник Алексей Мохов рассказывал, что смыв в унитаз остатков еды, жира и кофе чреват засорами или затоплением квартиры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Смехотворные утверждения». Орбан высказался о рисках вторжения России в Европу

    В Италии заявили о «разрушительном послании» из Киева для ВСУ

    Трамп оскорбил журналистку за один вопрос

    Россиян предупредили об опасных последствиях небольших протечек в сантехнике

    Раскрыта неожиданная причина развития психических заболеваний

    Ким Кардашьян в оголяющем тело платье снялась с матерью

    Экс-футболист сборной Украины устроил благотворительный матч и умер

    Лев попытался слепить снеговика и попал на видео

    Нежелание Европы конфисковать активы России объяснили

    Сотрудница школы сняла 10-летнюю девочку в туалете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости