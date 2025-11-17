Россиян предупредили об опасных последствиях небольших протечек в сантехнике

Инженер Потапов: Протечки важно своевременно устранять для экономии

Проблемы в системе водоснабжения могут начаться с изредка капающих капель, а в итоге привести к повреждениям коммуникаций и миллионам потраченных кубометров, рассказал заместитель главного инженера РВК-Воронеж Александр Потапов. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, почему важно вовремя устранять протечки.

Главная причина, по его словам, это экономия. Так, даже незначительно подтекающий кран может привести к 4 лишним тысячам литров воды в месяц, а неисправный бачок унитаза — к 60 тысячам литров.

В крупных населенных пунктах сантехника, за которой не следят владельцы, оборачивается миллионами кубометров воды, потраченными впустую, что создает дополнительную нагрузку на тарифы. Местные водоканалы тоже страдают: для них это означает перерасход электроэнергии на перекачку и средств на внеплановый ремонт Александр Потапов инженер

Кроме того, от утечки страдает инфраструктура, отметил эксперт. Даже небольшие струйки воды постепенно провоцируют коррозию труб, размывают фундамент построек и грунт, что в будущем приводит к серьезным авариям, уточнил он.

«Иногда жители верхних этажей многоквартирных домов или отдаленных, спальных районов жалуются на перебои в подаче воды. В этом тоже виноваты утечки, которые снижают давление в трубах. Особенно остро проблема встает в пиковые часы потребления — например, когда основная масса граждан приходит вечером с работы», — поделился Потапов.

По его словам, немаловажен и экологический аспект. Утечки пресной воды — это нагрузка на природные источники, подчеркнул инженер. Протечки в трубопроводах увеличивают риски загрязнения: через поврежденные участки проникает песок, грязь, бактерии, ухудшая качество воды для потребителей, заключил собеседник «Ленты.ру».

