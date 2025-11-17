Президент России Путин расширил перечень оснований для увольнения мигрантов

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня оснований для увольнения мигрантов. Соответствующего распоряжение главы государства содержится в документе, который размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Из представленной информации следует, что закон дополнили случаями, когда работодатель обязан сократить численность иностранцев во исполнение нормативных правовых актов субъекта России.

Федеральный закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. Закон вносит поправки в Трудовой кодекс, прямо указывая, что распоряжение властей субъекта РФ о сокращении численности иностранных работников является самостоятельным и достаточным основанием для их увольнения.

До этого Путин заявлял, что в России много проблем в сфере миграции. По информации лидера, россияне сами на них указывают.

Президент подчеркивал, что Россия заинтересована в рабочей силе, однако приезжие должны быть законопослушными. Он призвал прежде всего ориентироваться на проблемы граждан России.