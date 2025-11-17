Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:47, 17 ноября 2025Россия

Путин расширил перечень оснований для увольнения мигрантов

Президент России Путин расширил перечень оснований для увольнения мигрантов
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня оснований для увольнения мигрантов. Соответствующего распоряжение главы государства содержится в документе, который размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Из представленной информации следует, что закон дополнили случаями, когда работодатель обязан сократить численность иностранцев во исполнение нормативных правовых актов субъекта России.

Федеральный закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. Закон вносит поправки в Трудовой кодекс, прямо указывая, что распоряжение властей субъекта РФ о сокращении численности иностранных работников является самостоятельным и достаточным основанием для их увольнения.

До этого Путин заявлял, что в России много проблем в сфере миграции. По информации лидера, россияне сами на них указывают.

Президент подчеркивал, что Россия заинтересована в рабочей силе, однако приезжие должны быть законопослушными. Он призвал прежде всего ориентироваться на проблемы граждан России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Большой, прекрасный Билл». В США обсуждают слухи о сексуальной связи Трампа и Клинтона. Как в этой истории нашли русский след?

    Экс-депутат заявил в суде о желании заработать на укреплениях в российском приграничье

    Назван неожиданный модный тренд на 2026 год

    Названы удивляющие старших привычки миллениалов в путешествиях

    В Госдуме предложили частично гасить ипотеку при рождении детей

    Умеров отказался возвращаться на Украину

    В Госдуме предложили меры к ряду семей после расправы матери над шестилетним сыном

    Эффективность российских «Панцирей» оценили

    В России отреагировали на вспышку лихорадки денге в Нигерии

    Раскрыто участие главы союза промышленников в российском регионе в многомиллионной афере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости