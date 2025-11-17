Пять семей с детьми застряли в российском аэропорту из-за сотрудницы авиакомпании

Жительница Сургута переночевала в аэропорту Сочи и начала судиться с Utair

Жители Сургута переночевали в российском аэропорту и обвинили в этом представительницу авиакомпании Utair. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По сообщению россиянки Гульмиры, она и ее родственники приехали в авиагавань Сочи за три часа до рейса. Однако сотрудница стойки регистрации долго вводила имя каждого пассажира, из-за чего пять семей с детьми не успели сесть в самолет и застряли в воздушной гавани.

Авиаперевозчик отказался возвращать стоимость билетов и предложил перебронировать перелет. В итоге одна пассажирка получила счет в пять тысяч рублей, а Гульмира — в 200 тысяч. Жительница Сургута начала судиться с компанией, требуя возместить ущерб в 500 тысяч рублей. Однако Utair указала, что пассажирка не зарегистрировалась на рейс и выиграла дело: транспортная прокуратура признала вину за аэропортом, но не за авиакомпанией.

Гульмира считает, что представители перевозчика якобы изменили данные в своей базе. На данный момент женщина подала апелляцию с требованием возместить 450 тысяч рублей за моральный вред.

Ранее сотни пассажиров застряли в российском аэропорту. Воду и еду начали выдавать людям только спустя 10 часов ожидания рейсов.